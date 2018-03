Vandeadvokaat: OEG väikeaktsionär peaks hästi rahulikuks jääma

"Ükskõik, kuidas läheb, tal on minimaalselt poolteist kuud aega otsustamiseks," ütles Triniti vandeadvokaat Ergo Blumfeldt täna Äripäeva raadio hommikuprogrammis soovitusena OEG väikeaktsionäridele.

Blumfeldt meenutas, et praegu on ainult kavatsus teha ülevõtmispakkumine, formaalselt ei ole veel midagi juhtunud peale selle, et finantsinspektsioonile on vajalikud paberid esitatud. Hinna kujunemise teemal annab parema selguse prospekt, mis avaldatakse tõenäoliselt seejärel, kui finantsinspektsioon on kooskõlastuse andnud.