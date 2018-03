Kinnisvaraturul valitsevad pankade tehingud

Kinnisvaraarenduse konverents 2018 Anname ülevaate arendusturul toimuvast ja toome kuulajateni oluliste kinnisvaraarenduste tulevikuperspektiivid. Räägime hetkel töös olevate mastaapsete arendusprojektide kujunemisloost ja projektide hetkeseisust. Juttu tuleb ka arenduste finantseerimisest, teeme 2018. aasta esimese kvartali turuülevaate ning prognoosime turu käitumist aasta vältel. Pane end kirja SIIT.

Viik tunnistas, et praegu on ülihea aeg. "Paremat aega on raske tahta. 2007. aastal oli euribor üle 5%, praegu on jätkuvalt negatiivne. Kõik korterid on leidnud ostjad, hotellide käive on üha suurem, kõigil majandussektoreil läheb üht moodi hästi. Analüütikud muretsevad selle pärast, et midagi muretseda ei ole. Üleval on aga jätkuvalt poliitilise ebastabiilsuse riskid ja vähenev rahvaarv. Seetõttu ei kipu me finantseerima näiteks kaubanduspindu väheneva rahvastikuga asulates.”

Kurtmann sõnas, et maailmamajandus on dopingut täis. "Kui on head ajad, kipuvad inimesed uskuma, et head ajad kestavad igavesti. Optimismi turul veel jätkub, kuna makropilt on hea. ärevaks teeb, et kui USA majandust vaatan, on see kasvanud üle üheksa aasta järjest. Majandusteadlased aga ütlevad, et kasvuperioodi järgi ennustada ei saa, kuid siiski on kogu aeg küsimus, kui kaua veel.”

Maile Oja tunnistas, et nad on juba paar aastat mõelnud, millal see pauk käib, eelkõige kaubanduskinnisvaras. "Me näeme, et kaubanduse ja büroopindade kõrval on elavnenud ka hotellid.” Praegu on arendamisel kuus suurt hotelliprojekti või olemasolevate hotellide laiendust, kus lisandub mahtu üle 100 000 ruutmeetri.

“Mis on veel rahvusspordiks, on üürikorterid. Küsimus on, et uusarendused ei muutuks ühikateks, et inimestele, kes nendesse majadesse korterid ostavad, säiliks tunne, et nad tulevad ikkagi koju, mitte ühikasse,” vahendas Viik pankade muret. Ta lisas, et suurte ärihoonete puhul tulevad üürnikud vanematest hoonetest ning vanemate hoonete konkurentsivõime väheneb äärmiselt kiiresti.