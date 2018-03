Ainult tellijale

Eesti töötud noored valmis kodumaalt lahkuma

Kristjan Pruul 27. märts 2018, 12:38

Vaid Horvaatias on noored Eesti omadega sama varmad teisest liikmesriigist tööd otsima. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180327/NEWS/180329700/AR/0/AR-180329700.jpg

Ainult tellijale

Enam kui veerand töökohata Eesti noortest on valmis töökoha nimel koduriiki vahetama, see on ka Euroopa üks kõrgem osakaal.

Nende 20-34 aastaste noorte hulk, kes ei soovi isegi riigisiseselt kuhugi minna, jääb aga 56 protsendiga Euroopa keskmise taseme lähedale, selgub Eurostati andmetest. Sama suur osakaal teise liikmesriiki kolimiseks valmis noortest oli vaid Horvaatias ja Sloveenias. Seevastu Rootsi, Soome ja Prantsusmaa noored olid enam kui valmis töö nimel kolima ka Euroopa Liidust väljapoole. Eestis töötab noortest valdav enamus oma kodukohas, vaid 8 protsenti noortest oli selleks ühest asulast teise kolinud. Üks protsent Eestis töötavatest noortest on siia tulnud mõnest muust liikmesriigist. Üldiselt ei ole Euroopa noortel töötamiseks tulnud kolida, osakaal kõigub Itaalia 98 ja Iirimaa 60 protsendi vahel. Samas on Luksemburgis, Maltas ja Iirimaal ka suurim osakaal noortest, kes on tulnud tööle mõnest muust Euroopa Liidu riigist.