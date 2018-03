Eksport tõotab kasvada

Venemaa majandus tõusuteel

Venemaa oli möödunud aastal Eesti jaoks suuruselt kuues kaubanduspartner. Mertsina kiitis idanaabri viimastel aastatel üles turgutatud majandust, mis eelmisel aastal kasvas 1,6 protsenti ning prognoosi kohaselt kasvab tänavu 2 protsenti. See toob meie poolt vaadates ka ekspordi kasvu, kuid see ei saa olema kiire.

Venemaa majanduse põhimõjutaja on nafta, mis moodustab nende ekspordist 40 protsenti (koos naftapõhiste toodetega). See loob oma riskid, mis on omakorda soodustanud välisreservide teket, et võimalikes majanduslikult raskemates olukordades pinnal püsida.

Teiseks märkis Mertsina ära laenuportfellid. Elanike juurdepääs pangateenustele on suhteliselt hea. Kuna nõudlus on tekkimas ja majapidamiste palgad kasvavad, siis nii ettevõtete kui ka majapidamiste laenuportfellid kasvavad. See loob paari aasta tagusega võrreldes märksa parema pildi.

Venemaa keskpanga tegevus väärib samuti kiitust. Rahapoliitika lõdvendamine on olnud väga kiire. 7,5 protsenti on Lääne standardite järgi küll range, kuid võrreldes varasemaga on asi palju vabamaks läinud. Ettevõtetel on vähenenud välisvaluuta võlg ja valuutade kõikumised mõjutavad ärisid üha vähem. Majanduskasvu kiirenemisele on aidanud kaasa ka valitsuse ühekordsed suurinvesteeringud taristusse.

"Nõrgad küljed on kesine õigussüsteem, korruptsioon, madal tootlikkus. Struktuurireforme pole nad piisavalt teinud ja vähenev tööjõud võib tulevikus saada tõsiseks väljakutseks," loetles Mertsina.