Hansson: laenuintressid saavad olema praegusest kõrgemad

Kui kellelgi on ujuva intressiga pikaajalisem laen, siis tuleks arvestada, et praegused intressid ei jää kestma igavesti, lausus Eesti Panga president Ardo Hansson intervjuus Äripäeva raadiole.

“Küsimus pole Euroopa Keskpanga survestamises (intresside tõstmiseks – toim.), vaid mõistliku tempo leidmises,” kommenteeris ta sellenädalast Wall Street Journali uudist, et Hansson ja tema Saksa kolleeg näeksid Euroopa Keskpanka alustamas intresside tõstmisega 2019. aasta teises kvartalis.

Mida tugevam majandus, seda vähem vajab see Hanssoni sõnul rahapoliitilist lisastiimulit. “Majanduskasv on üsna kiire, inflatsioonikasv veel pole nii kiire, kuid me näeme järjest põhjuseid, miks see peaks kiirenema,” lisas ta.