Teadlased tahavad ühendada aju internetiga

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Nõjatu tahapoole, pane silmad kinni ja mine internetti. Teadlased kavatsevad internetis surfamise muuta veelgi mugavamaks, luues otseühenduse aju ja arvuti vahel, kirjutab aprilli Imeline Teadus.

Juba praegu võidavad targad masinad maailma parimaid maletajaid. Arvutid oskavad unistada, meelde jätta ja petta nagu meiegi. Seepärast muretsebki Elon Musk, et lähedal on päev, mil arvuti võimed ületavad inimaju omad. Ent tal on plaan. Muski uus firma Neuralink on alustanud niisuguse neuroproteesi väljatöötamist, mis ühendaks meie aju arvutitega ja muudaks meid seega targemaks. Proteesi elektroodid registreeriksid ajusignaale, nii et arvuti saaks neid töödelda, ja seejärel saadaks protees arvutisignaalid elektriimpulsside näol otse ajju.

Meie aju vajab uuendamist, et tehisintellekt meid lõplikult auti ei mängiks. Niiviisi hoiatab miljardär Elon Musk – elektriautosid tootva Tesla ja raketifirma SpaceX juht ning tuleviku transpordivahendi hyperloop’i idee autor.

Musk pole sugugi ainus, kes unistab aju ühendamisest arvutiga. Praegu investeeritakse neuroproteeside arendamisse miljoneid, maailma parimad teadlased on härjal sarvist haaranud. Nad loodavad, et juba mõne aasta pärast on aju ja arvuti vaheline otseühendus loodud.

Evolutsiooni järgmine lüli

Neuralinkis planeeritakse arendustööd kolmes astmes. Kõigepealt peaks uudne tehnoloogia aitama psüühilise või füüsilise puudega inimesi. Neuroproteesid taastaksid kaotatud mälu või võime näha, kuulda, tunda või end liigutada. Esimesi edusamme loodetakse selles vallas saavutada nelja aasta jooksul.

Sellele järgneva 8–10 aastaga peaksid valmima proteesid, mis on mõeldud täiesti tervetele inimestele. Need stimuleeriksid ajupiirkondi, mis vastutavad mälu ning keskendumise eest. Viimane samm astutakse kaugemas tulevikus ning see toob kaasa aju täieliku lõimimise arvuti ja internetiga. Inimese eristamine masinast muutub võimatuks. Neuroproteesidest saavad aju täiendavad keskused ja kihid.