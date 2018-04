Sinisalu jätkab kapo juhina

Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon toetas Arnold Sinisalu kandidatuuri kaitsepolitseiameti peadirektori ametikohale.

Sinisalu on sündinud 1970. aastal Kärdlas. Ta on lõpetanud 1992. aastal Politseiakadeemia, 1999. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna bakalaureuseõppe ning 2012. aastal samas ka doktoriõppe. Sinisalu on lisaks ametialasele tegevusele uurinud mõjutustegevuse piire rahvusvahelises õiguses. Alates 1993. aastast on Sinisalu töötanud erinevatel, valdavalt juhtivatel ametikohtadel kaitsepolitseiametis.

Kaitsepolitseiameti peadirektori nimetab ametisse valitsus.