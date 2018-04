Reps: on erialasid, mille õpetamine võiks olla erasektori käes

Praegusel kujul ei ole õppelaenu süsteemil mõtet. Mailis Reps, haridusminister

Järgmise riigieelarve üks versioon peaks valmima umbes kahe nädala pärast. Reps usub, et teadus võib saada arvestatavalt raha juurde, kõrghariduse osas konkreetselt ta nii kindel ei ole. "Selle vajaduse mõistmine on ühiskonnas tagasihoidlikum. Olen püüdnud kõrgkoolidele öelda, et me peaksime ühiskonnas rohkem selgitama, mis on kõrghariduse lisandväärtus, mida selle rahastamine kaasa toob ja palju meil kõrgharidusega inimesi vaja on. Võib-olla siis on maksumaksjal suurem huvi kõrgharidusse rohkem raha suunata," rääkis Reps.

Järgneb intervjuu Mailis Repsiga.

Mida riik kõrgkoolidelt ootab?

Eks me oleme natuke vastuolulised… kui vaadata ühiskonna ootusi, siis kindlasti tahetakse, et kõik koolilõpetajad jääksid Eestisse. See on kindlasti paljude nostalgiline unistus, et suunamiste või erasektori lepingutega jõuaksid kõik koolilõpetajad oma unistuste töökohale.

Kui aga vaatame noorte ootusi, siis nemad tahavad ise oma valikuid teha ja mingit suunamist ei armasta keegi. Kui, siis ainult mingi erasektori lepinguga, millest noor on ise huvitatud.

Riik ootab rohkem õpetajaid, arste, arhitekte, rahvusteaduse jätkumist Tartu Ülikoolis, tehnikateaduste jätkumist tehnikaülikoolis. Kirjutame ette valdkonnad, kui palju tahame lõpetajaid, doktorantuuri astujaid. Suurim vaidlus käib selle üle, kui palju me tahame, et toimuks õppetegevus ka teistes keeltes ja kui palju tahame, et me ülikoolides oleks välisõpilasi ja –õppejõude. Praegu on eesmärk, et meil oleks vähemalt 10% välisõpilasi.