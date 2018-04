Toetuste maksmine ettevõtjatele tuleb lõpetada

Ainult tellijale

Selleks, et eurotoetuste vähenemisega toime tulla, tuleb minna ettevõtjatele suunatud toetuste kallale.

Pool investeeringutest tuleb eurorahast Eestile jagatud ELi toetuste osakaal valitsusesektori investeeringutest on 2018. aastal 48 protsenti. 2020. aastaks peaks see osakaal vähenema 36 protsendile. Allikas: riigikontrolli audit

Ettevõtluse toetamise võiks ära lõpetada

Praegu makstakse umbes 90 protsenti ettevõtetele mõeldud toetustest Euroopa Liidu abirahast. Eksperdid ja ettevõtjad arvavad, et neid toetusi polegi tegelikult vaja.

„Meie audit näitas seda, et tegemist on mahavisatud rahaga. Mingit arenguhüpet tänu nendele toetustele ei ole tulnud,“ nentis Karis. „See on arusaadav, et väikeettevõtjad võtavad raha vastu. Selle eest saab näiteks mõnele töötajatele palka maksta. Suuremas pildis vaadates pole mõju suur.“

Palts ei olnud nõus, et tegemist on täielikult mahavisatud rahaga, aga just sealt võiks raha kokku hoida. „Tõsi küll, enamikus on selgelt ka välja öeldud, et see võiks olla koht, kuhu maksumaksja raha ei peaks edaspidi panema.“

Palts lisas, et käis eelmisel neljapäeval eksporditeemalisel konverentsil, kus ettevõtjatelt küsiti sama küsimust. „Üsna selgelt tuli välja see, et taolised turumoonutused, mis pole tihtipeale läbi mõeldud ja põhjendatud, ei ole väga vajalikud.“