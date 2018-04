Töötukassa nõukogu esimeheks valiti Toomas Tamsar

Täna valis töötukassa nõukogu uueks esimeheks tööandjate keskliidu juhi Toomas Tamsari. Lisaks kinnitas nõukogu eelmise majandusaasta aruande.

„Tööandjatel on hetkel suurim väljakutse töötajate puudus. Meie jaoks on oluline, et kõik, kes töötuks jäävad, leiaksid endale võimalikult kiiresti uue ametikoha. Töötukassa roll on siin väga oluline. Samuti tuleb anda vähenenud töövõimega inimestele võimalus tööjõuturul maksimaalselt kaasa lüüa,“ ütles nõukogu esimees Toomas Tamsar.

Töötukassa nõukogu eelmine juht oli ametiühingute keskliidu esimees Peep Peterson.