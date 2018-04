Vahistatud TLT garaažijuht eputas Lamborghiniga

Eile võeti kohtu loal vahi alla Tallinna Linnatranspordi ASi (TLT) endine garaažide asejuhataja Jaanus Vink, kes armastas luksuslikku elu, kirjutab Eesti Päevaleht.

„Kui sa laiad õhtul Lamborghiniga mööda linna ringi, siis ei saa see asi kaua kesta,” olevat väljaande sõnul Vinki korduvalt hoiatatud. Eesti Päevaleht kirjutab, et teda on nähtud sõitmas teisegi luksusliku sõidukiga: 2016. aasta musta Mercedes-Benzi maasturiga, mis kannab numbrimärki 666TAK.

Pole teada, millist kuupalka Vink bussiremonditöökodade asejuhina sai, kuid muigvel sui vihjatakse, et see kulus Vingil üksnes Lamborghini hooldusele ja kütusele. Järelikult pidi elamiseks kuluv raha tulema mujalt, sest bussiremonditöökodade asejuhataja töökoht on ju üsna tagasihoidlik, kirjutab väljaanne.

Vinki kahtlustatakse altkäemaksu võtmises ning altkäemaksu maht küündib esialgsetel andmetel kahe miljoni euroni.

