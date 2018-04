Politseinike palgatõus nõuab 15 miljonit lisaeurot aastas

Politsei- ja piirivalveamet (PPA) peadirektor Elmar Vaher küsib valitsuselt igaks järgnevaks aastaks palkade tõstmiseks 14,7 miljonit lisaeurot, et vältida koondamist ja hoida politseitöö kvaliteeti, kirjutas Postimees.

Esmaspäeval peaminister Jüri Ratasega kohtunud Vaher küsib alates tulevast aastast PPA-le 14,7 miljonit lisaeurot, et politsei palgad Eesti keskmisele järele ja mõnel juhul ettegi aidata. Tegu oleks püsikuluga, mis neelaks 2022. aastani kokku üle 63 miljoni euro. Teisiti aga ei saa, sest PPA hakkab inimestest tühjenema, kirjutab väljaanne.

Alates 2010. aastast on PPA töötajate hulk vähenenud 1200 inimese võrra, näiteks on praegu täitmata 53 patrullpolitseiniku, 35 uurija ja 16 piirivalvuri kohta. Mitukümmend konkurssi nende täitmiseks on luhtunud, sest keegi ei soovi pakutava palgaga tööle tulla.

"Usun, et saaksime oma värbamise korda, kui sisekaitseakadeemia lõpetav noor politseinik saaks kätte Eesti keskmise palga," ütles Vaher.

