Facebook hoiatab 87 miljonit

Facebook annab täna 87 miljonile kasutajale teada, et nende andmeid võib olla väärkasutanud Cambridge Analytica, kirjutab CNN Tech.

Facebook lubab saata kõigile taolistele kasutajatele lingi, mille kaudu saavad nad vaadata, milliste rakendustega nende Facebooki konto on ühendatud ja millist infot nende rakenduste kaudu on jagatud.

„Osana sellest anname me inimestele teada, kui nende andmeid võib olla edastatud Cambridge Analyticale,“ teatas Facebook.

Facebooki kasutajatele antakse ka võimalus kasutada seda linki, et kustutada rakendusi, et need rohkem infot koguda ei saaks.

Facebooki tabas märtsis tõsine tagasilöök, kui tuli ilmsiks, et valimisanalüüsifirma Cambridge Analytica kasutas Facebooki kasutajate teadmata nendega seotud informatsiooni. Tekkis küsimus, kas Facebook on ikka teinud piisavalt selleks, et maailma suurima sotsiaalmeediaplatvormi kasutajate andmed oleks kaitstud.

Cambridge Analytica kasutatud andmed pärinesid tegelikult Cambridge’i ülikooli psühholoogiaprofessorilt Aleksandr Koganilt. Ta kasutaks nende saamiseks äppi, millega sai teha isiksusetesti. Selle alla laadinud inimesed andsid talle ühtlasi loa kasutada oma andmeid, mis puudutasid nende asukohta, sõpru ja nende laigitud sisu. Facebooki tolle aja reeglite järgi oli see täitsa aktseptaabel tegevus.

Homme annab Facebooki rajaja ja juht Mark Zuckerberg samal teemal aru USA Kongressi ees.