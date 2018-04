Lapimaa läheneb hiinlastele tõsielusarjaga

Hiina tõsielusarja võtted Soomes Saariselkäs toovad Lapimaale järgmisel aastal rohkelt turiste, usutakse kohapeal.

„Sarja võeti üles hommikust õhtuni. Võttegrupis oli 37 inimest,“ rääkis võttekohtade valiku ja asja sujumise eest vastutanud Pekingi ettevõtja Vesa Niskanen. Tal on hiinlasest naisega kahe peale tehnoloogiaettevõte bd Technology @ Culture.

Muotkan Maja tegevjuhi Jouko Lappalaineni sõnul on sellisel telesarjal uskumatult suur mõju ööbimiste arvule. „Aasta tagasi filmiti Saariselkäs ameeriklaste „Unelmate poissmeest“, mis andis varsti siin tunda Ameerika turistide tulvana,“ ütles ta.

„Unelmate poissmehel“ on Ameerikas peaaegu sama palju vaatajaid kui Hiina kohtingusarjal „We are in love“, mille Soome osa filmiti lapimaal 2016. Aastal. See on üks Hiina vaadatumaid sarju, mille vaatajanumbrid ulatuvad 370 miljonini.

Lapi turismile on sotsiaalmeedia ja televisiooni tõsielusarjadest saanud tähtsaim reklaamikanal, ütleb Visit Rovaniemi tegevjuht Sanna Kärkkäinen.

„Lapi eksootikat saab mõjuvalt piltide ja videotega edasi anda,“ ütleb ta.