Läti on kaotanud ehmatava hulga töökäsi

Lätis on sotsiaalmaksu maksvate töötavate inimeste hulk kümne aastaga langenud 15,2% ehk 142 000 inimese võrra, kirjutab Dienas Bizness. Võrreldavaks perioodiks oli tänavune ja 2008. aasta jaanuar.

Maksuameti äsja avaldatud sotsiaalkindlustusmaksete statistika analüüs oli paljudele ebameeldiv üllatus, sest loob kurva pildi, kirjutas väljaanne ja lisas, et enne majanduskriisi Lätis töötanud inimeste hulk on siiani kättesaamatus kauguses.

„Numbrid näitavad hõivatute hulga langust koos kõigi sellega kaasnevate tagajärgedega,“ kommenteeris Läti tööandjate liidu sotsiaal- ja tööküsimuste ekspert Pēteris Leiškalns.

Ta selgitab, et tööga hõivatute arvu vähenemises on suur roll neil, kes on vaatlusalusel ajal saanud tööealiseks ehk jõudnud vanusesse 20-23aastat, ja oleks pidanud sisenema tööturule. “Aastatel 2006 kuni 2018 pidid tööturule tulema need, kes on sündinud 1980-90ndatel aastatel, kui Lätis oli sünnibuum, kui iga aasta sündis 40-42 000 last,” rääkis ta väljaandele. “Samas läks pensionile sel ajal iga aasta 25-26 000 inimest. Selle arvestusega ei peaks mitte olema töökäte hulga langus, vaid vastupidi, kasv vähemalt 10 000 inimese võrra aastas – mis omakorda tähendab kümne aasta peale 100 000 inimest,” rääkis ekspert.

Seetõttu peaks tema hinnanagul neile 142 000 “kadunud” tööealisele lisama veel 100 000, kes pole tööturule jõudnud. Nii on Leiškalnsi hinnangul Läti kümnendiga kaotanud isegi üle 240 000 töökätepaari.