Uued sanktsioonid raputasid rubla kurssi

Oleg Deripaska on Forbesi andmeil Venemaa rikkuselt 23. inimene, ajakiri hindab tema vara 5,1 miljardile dollarile. Raha tuleb talle metallurgia-, põllumajandus- ja autotööstussektorist, aga ka energeetikast.

Eelmisel aastal räägiti Ameerika meedias palju Deripaskast seoses USA presidendivalimistesse sekkumisega. Eelmise aasta märtsis teatas Associated Press, et Trumpi valimisstaabi endine juht Paul Manafort töötas aastaid Deripaska heaks ning vahendas Vladimir Putini huve USAs. Deripaska ise on need jutud ümber lükanud.

Uute USA sanktsioonide alla sattusid reedel ka Deripaskaga seotud En+ Group, põllumajandusgrupp Kuban, Bazovõi element, offshore-firma B-Finance, mille kaudu Deripaska haldab oma aktsiaid firmades En+, GAZ Grup, Evrosibenergo, Russkie mašinõ ja Rusal.

Lisaks teatas USA rahandusministeerium, et viivitamatult tuleb lõpetada tehingud En+, GAZi ja Rusali võlakirjade ja aktsiatega.

Pärast sanktsiooninimekirja avalikustamist kukkus En+ aktsia tunni ajaga 21%, Rusali oma aga 12,5%.