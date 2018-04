Zuckerberg: me ei teinud piisavalt

Facebooki juht Mark Zuckerberg andis täna USA kongressi ees tunnistusi Facebooki andmeskandaali kohta.

USA senaatorid pommitasid Zuckerbergi küsimustega, mis puudutavad nii andmeskandaali kui ka Facebooki tulevikku. Zuckerberg tunnistas USA kongressi ees, et suhtlusvõrgustik pole teinud piisavalt, et inimeste andmete lekkimist ning valeinfo levimist vältida.

USA senaator Chuck Grassley küsis Zuckerbergilt, kui paljude Facebooki koostööpartneriteni võiks suhtlusportaali kasutajate isiklikud andmed jõudnud olla. Zuckerberg ei osanud sellele küsimusele vastata ning märkis, et kindlasti on tegu küsimusega, millele tuleb vastus välja selgitada. Zuckerberg rõhutas, et Facebook teeb igakülgset koostööd ametivõimudega.

Bloomberg vahendab, et Zuckerbergi käest küsis üks USA senaator ka seda, kas Facebook võiks muutuda tasuliseks. Ta viitas sellega Facebooki tegevjuhile, kes olla väitnud, et kasutajad, kes ei soovi, et nende isiklikke andmeid kasutataks reklaamide kuvamisel, peavad hakkama teenuse eest maksma. Zuckerberg rõhutas, et Facebook jääb oma kasutajatele mingis ulatuses alati tasuta keskkonnaks. Ta märkis siiski, et tasu võivad hakata tulevikus maksma need kasutajad, kes ei soovi reklaame oma Facebooki lehel näha. Reklaam on ettevõttele teadupärast väga suur tuluallikas.