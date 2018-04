Trump lubab rünnata üsna varsti

USA president Donald Trump ütles, et otsus tegutseda Süürias võetakse vastu „piisavalt varsti“.

Ta ütles eile ajakirjanikele, et tema meeskond jälgib väga-väga tähelepanelikult olukorda, mis järgneb kahtlustatavale keemiarünnakule Douma linnas, kirjutas BBC.

Lääneriigid valmistuvad sõjaliseks löögiks, aga Süüria liitlane Venemaa on selle vastu. Venemaa ÜRO saadik Vassili Nebenzia ütles, et ei saa välistada sõda Venemaa ja USA vahel. „Esmane prioriteet on sõjaohu vältimine,“ ütles ta neljapäeval ajakirjanikele.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et tal on tõendeid, et Süürias kasutati keemiarelva.

Suurbritannias otsustas valitsus võtta vajadusel kasutusele meetmed Süürias, et hoida ära keemiarelva edasist kasutamist, teatas peaminister Theresa May esindaja. May rääkis eile hilisõhtul Donald Trumpiga ja nad lubasid teha tihedat koostööd. President Trump vestles ka Prantsuse esindajatega.

Venemaa on nimetanud keemiarünnaku jutte provokatsiooniks, et kindlustada lääneriikide sissetung, ning lubanud alla tulistada kõik Süüria suunas tulistatud raketid.