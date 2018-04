Valitsus annab e-riigi jaoks üle saja miljoni

17. aprill 2018, 08:30

Eelmisel reedel lõppenud riigi eelarvestrateegia läbirääkimiste tulemusel suunatakse Eesti e-riigi arendamisse kokku täiendavad 117,5 miljonit eurot järgneva nelja aasta jooksul, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et Eesti e-riigi arendus on aastaid olnud sõltuvuses Euroopa Liidu vahendite ühekordsetest rahasüstidest ning edasiseks infosüsteemide korrashoiuks ja arendamiseks pole raha leitud. „Kaasajastuste tegemata jätmine on viinud selleni, et riigi pakutavaid e-teenuseid on kohati ebamugav kasutada. Teiselt poolt on ajas kuhjunud probleeme keerulisem lahendada ning infosüsteeme tagantjärele korrastades kulutame kokkuvõttes rohkem raha kui neid järjepidevalt hooldades,“ ütles minister pressiteate vahendusel.