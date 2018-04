Balti börsid tulekahjuhäire tõttu suletud

Tehniliste probleemide tõttu lükkub Nasdaqi Põhja- ja Baltimaade börside avamine täna edasi, seisab teade börsi kodulehel.

„Teavitame arengutest jooksvalt. Vabandame ebamugavuste pärast,“ lisab börs napis teates.

Kauppalehti kirjutab, et selle põhjuseks on tulekahjuhäire Nasdaqi andmekeskuses ning et Nasdaqi ühendused on saanud tõsist kahju.