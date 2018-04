Eilse börsikatkestuse põhjus selgus

Balti ja Põhjamaade börsid olid eile kella kolmeni suletud, takistusi ja tõrkeid tuleb ette veel ka täna.

Helsingi börsi tegevjuhi Henrik Husmani sõnul kahjustas börsi tulekustutussüsteemist tulenev hääl ja rõhumuutus serverid, mida pole õnnestunud piisavas mahus asendada.

Börsikauplemine käib tema sõnul tänagi endiselt varusüsteemi toel. Helsingin Sanomate teatel ei õnnestu kõigil kauplejatel tehinguid teha. Osa nn ultrakiirest masinkauplemisest jääb tänagi tegemata, nende osa tehingutest moodustab umbes viiendiku.

Ööst süsteemi kordasaamiseks ei piisanud

Balti ja Põhjamaade börse üleval hoidev Nasdaq ei suutnud öösel kahjustatud servereid töökorda, need asuvad Rootsis Väsbys. „Tuletõrjehäire käivitatud kustutussüsteem kahjustas suurt osa serveritest, mida ei suudeta kiiresti asendada. Neid pole Rootsis piisavas mahus olemaski. Saalis on sadu servereid,“ rääkis Husman.

Kahjustuse põhjustas Husmani sõnul tulekahju häire käima pandud kustutussüsteem, mis paiskab ruumi gaasi, mis sööb ära tule leviku jaoks vajaliku hapniku. Gaasikraani avanemisel tekkinud hääl ja rõhumuutus rikkusid töötavad kõvakettad.

Börsi masinasaalis peaks olema kasutusvalmis varusüsteem, aga see ei käivitunud eile korralikult. Nasdaq sai varusüsteemi tööle alles eile kell 3 päeval.

Kauplemise nii pikk katkestus on erandlik.

Õhus trahvinõuded

Soome finantsjärelevalve kavatseb börsilt põhjalikke selgitusi küsida. Järelevalve võib börsi ka trahvida. Börsi võivad oodata ka miljonite eurode suurused kahjutasunõuded tegemata jäänud tehingute eest.

Nasdaq Nordicu tegevjuht Lauri Rosendahli sõnul lisab olukorrale oma nüansi veel see, et börsi serveritega samas ruumis paiknevad ka pankade ja pangandusäride arvutid, mis said samamoodi ja isegi rohkem kahjustada.

Tema sõnul pole praegu veel kindel, kas häire pani käima tegelik algav tulekahju või oli tegu valehäirega. Igal juhul kahjustas käivitunud kustutussüsteem ligikaudu kolmandiku ruumi seadmetest. „Teisalt, kui seal oleks aset leidnud tulekahju, oleks rikutud kõik seadmed,“ lisas ta.

„Oleme ametivõimudega kokku leppinud, et kaks tundi on mõistlik aeg, mille jooksul varusüsteem tööle saada. Seda me oleme ka katsetanud. Seekord läks siiski viis tundi,“ nentis ta.

Rosendahli sõnul on kõikidest andmetest mitu varukoopiat, nii et mingid süsteemis olemas olevad andmed ei kao ka katastroofi ajal.

Rosendahli sõnul tuleb servereid välismaalt juurde tuua. „Neid kohale toimetavad lennukid just maanduvad,“ ütles ta hommikul kella 9 ajal.