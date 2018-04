Maa-ametis süttisid serverid

Tallinnas Mustamäel süttis keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluva maa-ameti hoones ministeeriumi serverite ruum, mistõttu on häiritud oluliste infosüsteemide töö.

Mustamäe teel asuvas hoones lülitati elekter välja, mistõttu on ka teised ministeeriumi IT-teenused praegu maas ning puudub ka võimalus neile helistada.

Ministeeriumi IT-juht Marko Arula ütles ERR-ile, et teenused on suuresti maas peaasjalikult seetõttu, et konditsioneeride süsteem on kolmel serveriruumil ühine ning seetõttu ei saa nad kahte ülejäänud serveriruumi käigus hoida.

Enne kella 13 saadi põleng ministeeriumi pressiesindaja teatel kontrolli alla.