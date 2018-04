17 inspireerivat juhtimistsitaati

Steve Jobs, Barack Obama, Coco Chanel ja Sheryl Sandberg on üksnes ühed paljudest kaasaja tuntumatest inimestest, kel juhtimise kohta nii mõndagi öelda.

Järgnevalt toome teieni 17 tuntud inimese kuulsad ning inspireerivad tsitaadid, mis puudutavad meeskonna vedamist või arusaamist juhtimisest.

Apple’i endine juht Steve Jobs: “Minu töö (ingl k job, mistõttu mängib Steve Jobs mõneti sõnamängu oma nimega) pole inimeste vastu kena olla. Minu töö on inimesi paremaks teha.”

USA 44. president Barack Obama: “Ühe hääl võib muuta kogu auditooriumi oma.”

Teadlane Albert Einstein: “Juht on see, kes suudab segadusest välja tuua lihtsuse, korrapäratusest harmoonia ning raskustest võimaluse.”

Google’i asutaja Larry Page: “Minu töö on teha kindlaks, et igal töötajal on ettevõttes olemad omad võimalused ning nad tunnevad, et nad mõjutavad midagi.”

Moeguru Coco Chanel: “Kõige julgem asi, mida teha, on mõelda iseendale. Ja valju häälega.”

Facebooki tegevjuht ning üks tuntumaid naisjuhte kogu maailmas Sheryl Sandberg: “Juhi kõige olulisem omadus on võime õppida.”

Amazoni juht Jeff Bezos: “Üks osa ettevõtte kultuurist on varasematest kogemustest sõltumine ehk need õppetunnid, mida me töö käigus õpime.”

USA ärinaine ning telestaar Martha Stewart: “Ma arvan, et küpsiste küpsetamine on täpselt võrdne suure impeeriumi juhtimisele. Loeb see, kui tõsiselt sa oma tööd võtad.”

Facebooki juht Mark Zuckerberg: “Kui sa tahad midagi suurt teha, pead mõtlema sellele, missugust muutust sa tahad maailmas luua.”

USA 3. president Thomas Jefferson: “Pole vahet mida sa teed, käitu alati nii, nagu kogu maailm vaataks sind.”

Ettevõtja Richard Branson: “Kommunikatsioon on juhi tähtsaim oskus.”

Legendaarne filmimeister Alfred Hitchcock: “Kui mina ei tee, kes siis veel?”

USA ettevõtja Steve Case juhtimise kohta: “Liiklusmärke, millest juhinduda, pole. Pealegi pole keegi veel kindlaks teinud sedagi, kummal pool teed sa üldse sõitma peaks.”

Investor ja miljardär Marc Cuban:” Asi pole rahas ega inimsuhetes, asi on võimes teistest rohkem töötada ja teistest rohkem õppida.”

USA endine koomik ning telestaar Joan Rivers: “Mul pole mingeid meetodeid (juhtimismeetodeid – toim). Ainus, mida ma teen, on see, et ma aktsepteerin inimesi sellistena, nagu nad on.”

Režissöör Steven Spielberg: “Sinu ülesanne on luua maailm, mis kestaks igavesti.”

USA ettevõtja ning motivatsioonikõneleja Tony Robbins: “Inimesed ei jõua tippu, sest neil veab. Nad jõuavad tippu, sest teevad midagi teistest erinevalt.”