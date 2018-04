Äripäeva reklaamiosakond saab uue juhi

Priit Jõgi ütles, et ühte suurt asja, mis muutmist vajab, ei ole. „Meil on palju tooteid, meil on palju inimesi, kõikidega tuleb tööd teha ja vaeva näha. Siis kindlasti saame ka rohkem tulemust,“ rääkis Jõgi. Ta märkis, et Äripäev on business to business turu liider ja seda tuleb ära kasutada. Ka Äripäeva raadio turule toomine näitas tema sõnul, et on palju kuulajaid ja ka kliente, kes on business to business turust huvitatud. „Me peame nendeni jõudma, me peame tegema neile sellised lahendused, mis aitavad nende äril olla edukam ja nii me saame ka ise edukamaks.“

Keeruline turg

Rõtov tõdes, et reklaamiturul on globaalne probleem: tugevas seisus paberireklaam on siiski mõõdukas languses. Samuti ei saa meediaväljaannetes kasvada bännerireklaam, sest Google ja Facebook võtavad aina suuremat turuosa. Tema sõnul on üks märksõna praegu erilahendused: tuleb pakkuda igale kliendile omanäolist toodet või omanäolist väljundit. Samuti on tema hinnangul võimalik teha suur hüpe sisuturunduses. „Mitte kvantiteedis, Eesti turg on sisuturundusartikleid täis, vaid tõesti tuua turule rohkem sisuturunduslikke reklaamilahendusi, mis on kliendile kasulikumad ja ka lugejale nauditavamad ja mitte häirivad."

Amet pole võõras

Jõgi ütles, et uus amet talle väga võõras ei ole, sest ta on ka varem meediamajades reklaamimüügiosakondi üles ehitanud ja toonud neisse uusi tuuli. Ta on olnud meediaga seotud 1990. aastate keskpaigast, alustades Saaremaa kohalikus raadios müügidirektorina ja tegi ka raadiosaateid. Vahepeal juhtis ta mõned aastad turundust ja müüki Ekspress Hotline'i ettevõtetes ning tagasi meedias on ta 2000. aasta sügisest. Siis alustas Jõgi Trio LSL Raadiogrupis müügi- ja turundusdirektorina ning alates 2001 kuni 2013 oli Trio LSL Raadiogrupi juhataja. 2016 oli taas Trios ning 2017. septembris käivitas Äripäeva raadio.