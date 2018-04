Tele2 lõpetab konkurentide klientide küttimise

Ainult tellijale

Tele2 loobub konkurentide klientidele agressiivsete müügikõnede tegemisest ning seab fookuse oma kliendi paremale teenindamisele. Teised telekomifirmad suunamuutusega esialgu kaasa ei lähe, ent tõdevad samuti, et rämpskõnede saamine võiks olla vabatahtlik.

„Telekomid, meie ja teised, ei veeda piisavalt aega olemasolevate klientidega ning keskenduvad millelegi, mida kliendid – meie uuringu järgi 85% neist – vihkavad. Sellel pole äriliselt mingit mõtet. Kui kliendid ütlevad, et nad vihkavad midagi, ei peaks me seda neile tegema,“ rääkis Tele2 Eesti märtsi alguses ametisse astunud uus tegevdirektor, Kanadast pärit Chris Robbins Äripäevale.

Elisa meediasuhete spetsialist Taavi Teder ütles, et nemad suunavad juba praegu suurema osa telefonimüügist olemasolevale kliendile. „Samas on aktiivne telemüük loomulik osa Eesti telekommunikatsiooni valdkonna tööst ning seetõttu oli Tele2 tänane sõnum uudiseks ka Elisale,“ ütles ta. Rutakaid samme Elisa ei plaani, vaid kavatseb uut olukorda eelkõige analüüsida ning alles seejärel mõtelda tegevustele.

Tele2 käis välja ka mõtte, et inimesed võiksid saada ise valida, kas spämmkõnesid tahetakse või mitte ning teeb selleks veebilehe, kus kõikide operaatorite kliendid saavad kirja panna, kas tahavad kõnesid või mitte. Eestis on seadusega lubatud saata nimelist reklaami e-posti või SMS-i teel vaid inimese nõusolekul, aga helistada võib suvaliselt valitud numbritele. Eestis pole ka ühtset andmebaasi, kuhu end müügikõnede lõpetamiseks kirja panna, märkis firma.

Telia Eesti erakliendiüksuse juht Holger Haljand pidas igati õigeks seda, et inimesed saaksid valida, kas soovivad neid kõnesid saada või need keelata. „Mõne aasta eest tegi Telia koguni ettepaneku seaduse muutmiseks, et müügikõnesid oleks lubatav teha vaid isiku nõusolekul,“ rääkis Haljand. Ka tema tõi paralleeli rämpspostiga ning tõdes samas, et müügikõne on kordades häirivam kui e-kiri, mida on lihtne kustutada.

„Seega kõige õigem lahendus oleks muuta seadusi nii, et müügikõned oleksid eelneva nõusolekuta keelatud,“ ütles Haljand. Lisaks peab Telia õigeks, et Eestis tekiks neutraalne ja keskne andmebaas, kuhu salvestuks info selle kohta, millised tarbijad on andnud nõusoleku müügikõnede saamiseks ning kes seda ei soovi.

