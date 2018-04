Suur kahtlustus: kindlustusfirmad eelistavad ümbrikupalka

„Pole meie kohustus“ Eesti Kindlustusseltside Liidu juhatuse liige Lauri Potsepp sõnas, et AMTELi seisukohta tuleb mõista. „On ilmselge, et kui mõni ettevõte ausalt palka ei maksa, siis ei ole konkurentsiolukord võrdne korralike ettevõtetega,“ ütles ta. Kuigi probleem on tema sõnul kindlasti olemas, on Potsepa sõnul ülekohtune panna vastutus kindlustusasutuste kaela. „Seda peaks pigem juhtima riik, kindlustusfirmadel on keeruline siin kaasa rääkida,“ ütles ta. Nimelt on Potsepa sõnul kindlustusfirmade peamiseks ülesandeks siiski kindlustuskaitse pakkumine ja selle kontrollimine, mis ettevõtted ümbrikupalka maksavad, on maksuameti kontrollida. „Saab ju mõelda ka nii, et kui riik laseb sellistel ettevõtetel tegutseda, siis järelikult on neil ka maksud makstud. Kontrollimise kohustust ei saa kindlustusfirmadele jätta,“ selgitas ta. Potsepp lisas, et kindlustusfirmad saavad tõesti koostööpartnereid valides seada neile tingimusi. Tihtipeale valivad aga kliendid ise, kuhu auto parandusse viivad ja sellistel juhtudel jäävad Potsepa sõnul kindlustusfirma käed lühikeseks. Narusk vastas seepeale, et seltside soov vastutusest eemale tõmbuda ei ole üldse aksepteeritav. "On olemas mõisted nagu ärikultuur ja vastutustundlik suhtumine ehk minu meelest on seltsidel selliselt tegutsedes suur maine kahjustumise risk," ütles ta.

Maksuamet: ainult meist ei piisa Maksu- ja tolliameti maksuauditi osakonna juhtiv maksuaudiitor Siim Tamm ütles, et ümbrikupalkade vastane tegevus on maksuameti prioriteet. „Oleme eesmärgiks võtnud, et aastaks 2021 väheneks ümbrikupalk poole võrra,“ sõnas ta ja lisas, et viimase EKI uuringu järgi saab osalist või täielikku ümbrikupalka iga kaheteistkümnes töötaja.

Oleme eesmärgiks võtnud, et aastaks 2021 väheneks ümbrikupalk poole võrra. Siim Tamm, MTA maksuauditi osakonna juhtiv maksuaudiitor Selleks, et maksuamet oleks oma tegevuses edukas, on amet Tamme sõnul juba mõnda aega tagasi mõistnud, et probleemi ei lahenda ainult kontrolli suurendamine. „Ümbrikupalk on kogu ühiskonna ja sealhulgas ettevõtjate ühine mure, mida saame lahendada vaid koostöös,“ ütles ta. Seega ei ole ta nõus kindlustusseltside liidu seisukohaga, justkui ei saaks seltsid midagi ümbrikupalkade vastu võitlemiseks ära teha. Näiteks pakub maksuamet Tamme sõnul ettevõtjatele võimalikult palju infot, et nad saaksid teha tehingupartnerite valimisel teadlikumaid otsuseid. „Samuti saab e-maksuameti vahendusel väljastada ise tõendeid, millega alltöövõtja või tehingupartner saab tõestada oma maksekuulekust ja võimekust lepingu täitmiseks,“ lisas Tamm. Selleks, et saaks teha võimalikult adekvaatseid järeldusi, on maksuamet hakanud avalikustama tasutud maksude kõrval ka ettevõtete käibeid ja töötajate arvu. Vastutust ei võeta Tamm lisas, et maksuamet teeb koostööd ettevõtlusorganisatsioonidega, et saavutada ümbrikupalkade vastases tegevuses suuremat mõju. „Aus konkurents on erasektori enda huvides ja võib öelda, et mitmed liidud on meie head partnerid ümbrikupalga probleemiga tegelemisel ja tähelepanu juhtimisel,“ rääkis ta. Näiteks tehakse koostööd ehitusettevõtjate, hotellide ja restoranide ning turvaettevõtete liitudega, ja ka AMTELiga. Oleme eesmärgiks võtnud, et aastaks 2021 väheneks ümbrikupalk poole võrra. Siim Tamm, MTA maksuauditi osakonna juhtiv maksuaudiitor

Väike palk, aga rohkem aega Tallinnas asuv ettevõte Autokliinik OÜ on üks kindlustusfirmade koostööpartner. Selle aasta esimeses kvartalis maksis ettevõte ühe töötaja pealt keskmiselt 302 eurot tööjõukulusid kuus, tööl käis esimeses kvartalis Autokliinikus kümme inimest. Ettevõtte 2016. aasta majandusaruande järgi maksis Autokliinik töötajatele keskmiselt 850 eurot kuus, mis oli 110 eurot vähem kui aasta tagasi. Ettevõtte üks omanik Tõnis Tuisk selgitas, et ta eelistab tööle võtta noori, kes töötavad osalise tööajaga. „Inimesed räägivad kogu aeg rahast, aga seda on võimalik kompenseerida hea töökeskkonnaga. Ei pea maksma alati kõige kõrgemat palka, kui annad inimesele vastu hoopis aega,“ ütles ta. Tuisu sõnul on sellistel noortel veel vähe kohustusi, takkatiiru on neid lihtne oma käe järgi välja koolitada. Vastukaaluks saab ta enda sõnul usaldusväärse töökollektiivi. „Kui inimene tuleb meie juurde tööle, küsin mis tema soov on, aga mingist hetkest tuleb ka mul piir ette, millest enam rohkem maksta ma ei saa. Siis on nende valik, kas tulevad meile või ei tule,“ rääkis Tuisk. Tuisk ei usu, justkui oleksid autoremonditöökojad ümbrikupalga maksmisel eriti usinad. „Kindlasti on valdkondi, kus makstakse ümbrikupalka vähem,“ lisas ta siiski. Kindlustusseltsidele on Autokliinik Tuisu sõnul koostööpartneriks saanud sellepärast, et kliendid on neid usaldama hakanud ja tahavad nende juures käia, mistõttu tuli koostöö kindlustustega loomulikuna.