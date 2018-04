Tasuta bussisõidu otsus libiseb keskustele

Lääne Elu kirjutas eile, et Simson plaanib lähiajal allkirjastada määruse, millega pannakse paika maakondlike bussiliinide piletihinnad.

Seega on valimislubadus tasuta ühistranspordist muutunud millekski lahjemaks.

Selline lahendus on täpselt see, mida on nõudnud IRL-i esimees Helir-Valdor Seeder. Viimase sõnul näeks erakond sobivana lahendust, kus ühistranspordi dotatsiooni kasutamise üle otsustaksid ühistranspordikeskused, mitte minister.

