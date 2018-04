A. Le Coqi eksport kasvas 63%

Ainult tellijale

Soome Olvile kuuluva A. Le Coqi eksport kasvas tänavu esimeses kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 63 protsenti.

“Välisturgudele liikus meie tehasest 30% õlledest, 51% long drinkidest ja 32% siidritest. Olen kindel, et need numbrid kasvavad veelgi,” on Noop veendunud. Kuigi suurim ekspordikasv toimus Läti suunal, tõusis esimeses kvartalis A. Le Coqi eksport ka 1,8 korda teistesse riikidesse.

A. Le Coqi peamised ekspordiriigid on Läti, Taani, Saksa, Tšehhi, Holland, Lõuna-Aafrika, Kreeka ja Venemaa. Kaugetest turgudest eksporditakse veel näiteks Austraaliasse, Taisse ja Kanadasse. Kokku ekspordib A. Le Coq 26 erinevasse riiki.