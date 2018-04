Närvide mäng turgudel

Praegu käiv esimese kvartali majandustulemuste avalikustamise hooaeg ongi tekitanud investorites pigem negatiivseid emotsioone – hoolimata sellest, et tulemused on valdavalt head, mõnikord isegi väga head. Trigon Asset Managementi partner ja fondijuht Mehis Raud tõdes, et USA aktsiad on praegu ajaloolises kontekstis suhtarvude järgi väga kallid.

„Praegustesse hindadesse on sisse hinnatud nii head oodatavad tulemused, uus ja madalam maksukeskkond, tugev majanduskasv ja ka endiselt võrdlemisi madal intressikeskkond maailmas. Niisugustes tingimustes väiksemgi muutus ootustes võib tekitada suurenenud volatiilsust, mida olemegi viimasel kolmel kuul näinud, kaasa arvatud teisipäeval,“ märkis Raud.

Ka LHV vanemmaakler Janson rõhutas, et väga paljude ettevõtete aktsiad lähevad tulemuste hooajale vastu väga rikka valuatsiooniga ehk positiivsed uudised on hinda juba sisse arvestatud – niisiis ei pruugi head tulemused olla piisavalt head, vähemalt selleks, et aktsia hind positiivselt reageeriks. Vaatamata sellele saab Jansoni hinnangul siiski öelda, et ettevõtted on liikumas vägagi tugeval kursil ja turul on põhjust ka sellele argumendile toetuda ning optimistlikul pilgul tulevikku vaadata.

„Välised tegurid nagu keskpankade ja riikide poliitika (kaubandussõda) on seda helge tuleviku prognoosi aina tihedamini varjutamas ja sellest ka kõrgendatud volatiilsus turgudel,“ tõdes LHV vanemmaakler samas. Turuosalised peaks tema hinnangul hakkama hoolikamalt hindama oma strateegiaid ja investeeringute ajahorisonti, sest potentsiaalne tootluse skaala hakkab tõenäoliselt ahenema ning lagi tasahilju lähemale jõudma.

Trigoni partner ja fondijuht Raud oli turgude väljavaate suhtes siiski märksa karmim ning ütles otsesõnu, et võimaliku korrektsiooni jätkumise risk on suur. „Aktsiate kõrgeid suhtarve põhjendati pikalt alternatiivide puudumise läbi, kuna võlakirjade intressid ei olnud "konkurentisvõimelised". Nüüd, kus võlakirjade intressid on tõunud USAs kogu kurvi ulatuses märkimisväärselt ja aastane võlg pakub 3% tootlust aastas, on alternatiiv juba arvestatava tootlusega,“ märkis ta.

Raud viitas asjaolule, et sel nädalal jõudis Ühendriikide 10aastase võlakirja tootlus esmakordselt alates 2014. aastast 3% tasemeni ning isegi ületas selle. Swedbank Marketsi spetsialist Saad selgitas, et see näitaja on oluline, kuna selle järgi saab prognoosida majanduse üldist väljavaadet. Lisaks arvutatakse selle järgi oluliste finantskohustuste, näiteks hüpoteeklaenude intressimäärasid. „Turgudel on muretsemiseks põhjust,“ märkis Saad, tuues lisaks võlakirjade kõrgemale tootlusele esile ka investorite negatiivse suhestumise tulemustesse ning inflatsiooni tõusu.

Saad tõdes, et aasta on USA turgudel alanud närviliselt. Ta prognoosis, et tõenäoliselt jätkub närvilisus ka ülejäänud aasta vältel, sest üldine meelestatus on pigem suunda otsiv ja investoritel puudub üksmeel tuleviku osas.

Mure kandub edasi