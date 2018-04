Ainult tellijale

Henrik Igasta: lätlastel õige suund

Priit Pokk 27. aprill 2018, 17:00

Investeerimispankur Henrik Igasta (keskel) hinnangul aitab funktsionaalne kohalik kapitaliturg maandada majanduskriisi efekte. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180427/NEWS/180429665/AR/0/AR-180429665.jpg

Investeerimispankur Henrik Igasta ütles, et Läti riigifirmade erastamisplaan pole midagi üllatavat, kuid see on igatahes samm õiges suunas.

Samas märkis ta, et suuremat huvi pakuks see, kui nimekirjas oleks ka lätlaste telekommunikatsioonifirma Lattelecom. Igasta sõnas, et eeskätt võiks need erastamised huvi pakkuda pensionifondidele ning -kindlustustele, kellel seni investeerimisel alternatiive napib. Äripäev kirjutas täna, et Läti valitsus analüüsib, kuidas tuua börsile juurde sadu miljoneid kapitali, sealjuures mõeldakse suurte riigifirmade osalist erastamist.