Patarei kindlus pannakse müüki

Valitsus otsustas loobuda Tallinna Patarei merekindluse renoveerimisest ning selle maha müüa.

Merekindluse kompleksi uuel omanikul tuleb see kuue aasta jooksul renoveerida ning rajada mereäärne promenaad. Uuele omanikule läheb kompleksi renoveerimine maksma suurusjärgus 70-80 miljonit eurot, kindluse kasutamine peab arvestama avalike huvidega, ütles riigihalduse minister Jaak Aab pressiteate vahendusel.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) on välja töötanud Patarei kinnistute müügitingimused, millega tagatakse avaliku huvi kaitse hoonekompleksi erastamisel ja arendamisel. Kehtestatud detailplaneeringu kohaselt on kinnistutele kavandatavatel hoonetel elu-, ühiskondlik ja ärifunktsioon, tagades piirkonnale ööpäevaringse kasutuse.