Riigihalduse ministriks saab PR-ettevõtja

Keskerakond tegi suhtekorraldusfirma Powerhouse omanikule Janek Mäggile ettepaneku asuda riigihalduse ministri kohale, millega Mäggi ka nõustus.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles Facebookis, et tegi ettevõtja Janek Mäggile ettepaneku asuda riigihalduse ministri ametikohale, pidades silmas tema mitmekülgset juhtimiskogemust, head sotsiaalset tunnetust ja laialdast ühiskondlikku tegevust. "Ta on andnud oma nõusoleku ning esitan tema kandidatuuri esmaspäeval Keskerakonna juhatusele," teatas peaminister.

Ratase sõnul nõuab riigireform, ühtlasem regionaalareng ja sealjuures ka avaliku sektori töökohtade loomine Tallinnast väljapoole tasakaalukat ja analüütilist lähenemist ning sisukat läbirääkimist erinevate osalistega. "Riigihalduse ministri ametikohal on väga oluline nii avaliku kui ka erasektori hea tundmine. Janek Mäggil on selleks tööks kahtlemata vajalikud kogemused ja teadmised," lisas ta.

Mäggi kinnitas Keskerakonna pressiteates, et on valmis ministriametisse asuma. Ta lisas, et kuigi ta pole olnud kunagi poliitik, pole poliitika tema jaoks kaugeltki võõras. Keskerakond on tema hinnangul lühikese ajaga valitsuses näidanud kõrget riigivalitsemise taset ja Jüri Ratase valitsus on teinud Eesti inimeste elujärje parandamisel vajalikke otsuseid. Samuti teatas seni parteitu olnud Mäggi, et liitub ka Keskerakonnaga.

Janek Mäggi on lõpetanud 1999. aastal Tartu Ülikooli õigusinstituudi õigusteaduse erialal. Ta on töötanud aastatel 1994–1997 Äripäevas, 1997–2000 SEB Panga asepresidendina.