Colonna ostis politseihoone

Ärikinnisvarale spetsialiseerunud investeerimisfirma Colonna ostis Tallinnas Lasnamäel P. Pinna tänaval asuva büroohoone, mille ruumides tegutseb Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskond.

Colonna tegevjuht Roberto De Silvestri märkis, et Colonna on jätkuvalt huvitatud inverteerimisest pikaajalise rendilepinguga kaetud ärikinnisvarasse, mis toodab püsivat rahavoogu. „Colonna jaoks on tegu teise suurema tehinguga sel aastal ning ootame aktiivse aasta jätkumist,“ lausus Roberto De Silvestri.

Colonna portfelli kuulub alates 2015. aastast ka endine Kalevi kommivabriku peahoone aadressil Tallinnas Pärnu mnt 139, kus tegutsevad Politsei- ja Piirivalveamet ning Põhja prefektuur.

2004. aastal valminud P. Pinna 4 (endise aadressiga Vikerlase 14) hoones on 4743 ruutmeetrit pinda, mille üürimiseks on sõlmitud 2003. aastal Politsei ja Piirivalveametiga leping. Hoone kuulus kuni 2010. aastani Riigi Kinnisvara AS-ile, kes müüs selle enampakkumise korras erainvestoritele. Enne Colonnat oli hoone omanikuks investeerimisfirma Ambient Sound Investments. Ostu-müügitehingu hinda pooled ei avalikusta.

2006. aastal tegevust alustanud investeerimisfirma Colonna vahendab peamiselt rahvusvaheliste professionaalsete investorite kapitalipaigutusi Baltimaade kinnisvaraprojektidesse ning korraldab ostetud objektide majandustegevust. Colonna grupi vahendusel on investeeritud Balti kinnisvaraturule ligi 300 miljonit eurot. Ettevõtte portfelli kuulub 94 ärihoonet, milles on kokku rohkem kui 260 000 ruutmeetrit üüritavat pinda ja üle 500 üürniku.