Hiinlastel on kaubandussõjast rohkem kaotada

Jah, sest hind on madalam. Hiinas on palju iPhone’e müüvaid poode, mis panevad Apple’i logo üles, aga tegelikult pole nad litsentseeritud. Hiinas on ka võltse IKEA poode, mis on küll nüüdseks kinni pandud, aga toodetakse väga sarnast mööblit. Järeletegemine on suur probleem.

USA on teinud eraldi nimekirja riikidest, mis intellektuaalomandi reegleid rikuvad. Seal on olnud ka selliseid riike nagu Läti, Leedu ja Prantsusmaa. Eestit pole seal kunagi olnud. Hiinaga on aga kõige suurem kana kitkuda. Nende majandus on juba suhteliselt arenenud ja eeldatakse, et riik käitub vastavalt oma suurusele. Oodatakse, et nad võtavad vastutuse. 1990ndatel ei saanud nõudmisi esitada, sest Hiina ei olnud WTOs. 2001. aastast on nad aga liikmed ja alates sellest saab neile nõudmisi esitada. Nad võtsid liitumisel kohustuse, et peavad oma seadusi muutma.

Jaapaniga oli 1980ndatel sarnane probleem. Riik eksportis massiliselt odavat terast ja sõiduautosid. Seda võimaldas teha odav jeen. Hiljem anti survele järele ning jeeni kurssi korrigeeriti. Sealt algasidki Jaapani majanduse probleemid.

Kui kaugele võiks Hiina kaubandussõjas minna?

Hiina tegelikult ei taha kaubandussõda. Nad kardavad, et see kasvab üle valuutasõjaks ning sellega nad toime ei tule. Nende majanduskasv tuleb ekspordist ja siseturgu pole veel üles ehitatud. Alguses võidakse näidata küll karmi seisukohta, aga selle sõjaga Hiina väga kaugele ei lähe. President Xi Jinping on jätnud juba mänguruumi ja tahab jõuda kokkuleppele.

Ameeriklased aga tajuvad, et hiinlased suudavad nende toodetest teha juba identseid koopiaid. See tähendab, et tehnoloogiline võimekus on jõudnud maailma tippu. Eks siis USA tunnebki, et sealt tuleb suurem oht. Varem tehti koopiaid palju kehvemini. Kui mõni lõhnaõli peale panna ja lõhn 5 minutiga ära kadus, siis oli teada, et võlts.

Kui rahaliselt vaadata, siis Trump tahab kehtestada tariifid 100 miljardi väärtuses toodetele. Hiina maht on aga 50 miljardit dollarit. Miks on ühel poolel number väiksem?

Sellepärast, et USAs on defitsiit. Sinna lähebki rohkem Hiina kaupa ning selle võrra on sanktsioonid suuremad. Hiina nimekirja puhul räägitakse põllumajandusest, aga arvuliselt polegi see kõige esindatum. Tähtsamad on plastmass ja autotööstus, välja on toodud ka lennukid. Huvitav on näha, kas Boeingu lennukitele kehtestatakse tariifid.

Milline on õiglane kaubanduspoliitika?

Kas üks riik tohib äkki teha selliseid otsuseid nagu USA või Hiina? WTO raamistikus on Hiina arenev majandus ja talle antaksegi rohkem mänguruumi. Neil on näiteks paljudel puidutoodetel 20protsendiline tariif. Loogika on see, et arenenud riikide tooted ei lämmataks kohapealset tootmist. See võimaldab üleminekuperioodil toimida, kus Hiina saab enda tööstust arendada.