Toyota lõpetab Eestis diiselmootoriga autode müügi

Toyota lõpetab Eestis, Lätis ja Leedus alates maist diiselmootoriga sõiduautode pakkumise, jättes valikusse hübriidi ja bensiinimootori.

Toyota Baltic ASi tegevjuhi Osvaldo Valentini sõnul viis just hübriidi populaarsuse kasv Toyota revolutsioonilise otsuseni lõpetada sõiduautode puhul diiselmootorite pakkumine.

"Hübriidi omamine on mugav. Inimesed valivad tavamudeli asemel üha sagedamini hübriidi, sest selle ülalpidamine on lihtne, see on töökindel ja vaikne. Toyota hübriidautot ei pea pistikust laadima, sellel on automaatkäigukast ning madalad hoolduskulud ja kõrge jääkväärtus," ütles Valentini. "Kui inimene on korra hübriidi proovinud, siis ta seda tavamudeli vastu naljalt ei vaheta. Need põhjused on toonud kaasa Toyota hübriidimüügi hüppelise kasvu."

Inimeste huvi diiselmootoritega sõiduautode vastu väheneb iga aastaga. Kui 2011. aastal oli kõikidest Baltimaades müüdud Toyota sõiduautodest 3% hübriidid, 39% diisel ja 58% bensiinimootoriga, siis eelmisel aastal oli hübriidi eelistajate arv kasvanud 27%ni. Diisli osakaal moodustas kogu valikust 20% ja bensiinimootor 53%.

Eestis ületas eelmisel aastal esimest korda uute Toyota hübriidide müük diiselversioonide müügi, mil hübriidmudelid moodustasid kogu mudelivalikust pea 22%.