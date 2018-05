Maha põlenud hotelli omanik otsib endiselt vastuseid

Kahtlusalusel uued patud Kinnisvarauudised.ee küsis paari nädala eest prokuratuurist, kas vastab tõele info, et Vladik Keiba ähvardas Otepääl oma üürileandja maja maha põletada ning viibib praegu Tartu vanglas. Prokuratuuri vastus: “Nimetatud isik on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud ja kohtu loal vahi alla võetud. Kahtlustuse kohaselt pani ta toime oma üürileandja kehalise väärkohtlemise ja varavastase kuriteo. Süütamisega ähvardamist ei ole meie andmetel olnud.“

Eelmisel aastal kirjutas Postimees, et Mutso oli saanud mõni tund enne tulekahju puhkemist hotelli baaris töötanud Vladik Keibalt ähvardustega SMSi. Märtsis vastas prokuratuur kinnisvarauudised.ee järelepärimisele, et hotelli Bernard põlengu kriminaalmenetlus lõpetati eelmise aasta 20. oktoobril, sest uusi tõendeid ei olnud võimalik koguda, samuti ei õnnestunud kindlaks teha tulekahju täpset tekkepõhjust ega ka isikut, kelle süül põleng tekkis.

Madis Mutsole kuuluv osaühing Magri kaebas küll menetluse lõpetamise edasi riigiprokuratuuri, kuid see jättis määruse muutmata. Küll aga saab uute asjaolude ilmnemisel kriminaalmenetlust uuendada, lisas prokuratuur.

Bernhardi hotelli endisele baarmenile Vladik Keibale tulekahju uurimise käigus kahtlustust ei esitatud.

Vägikaikavedu kindlustajaga

Omaette vaidlus käib Magril ka kindlustusseltsiga. Kuna aasta jooksul pole selles vaidluses kohtuistungeid peetud, siis uuris kinnisvarauudised.ee maakohtult, kui kaugele põlengu lahkamisega jõuti. Harju maakohus vastas pressiesindaja vahendusel, et menetlus käib. ”Asi on mahukas ja aeganõudev ning otsust veel niipea ei paista. Ehk lühidalt – praegu millestki rääkida veel ei ole,“ märkis kohtu esindaja.

Vastuseks küsimusele, kas möödunud aasta mais teemaks olnud ekspertiis on tehtud ning millal on oodata järgmist kohtuistungit, sõnas pressiesindaja, et ei saa ekspertiisi kohta kommentaare anda ning et järgmise istungi aeg ei ole veel paika pandud.

Kindlustusseltsi etteheited hotellipidajale on, et nõukogudeaegse spordibaasi hoonest ümber ehitatud spaahotellil polnud päästeametiga kooskõlastatud kasutusluba ning samuti olevat omanikul täitmata mitu päästeameti ettekirjutust. Mutso nende väidetega ei nõustu.