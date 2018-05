Mõis uuest erakonnast: mina enam proovima ei läheks

Mina ise enam kandideerima ei läheks, aga hea, et uue põlvkonna inimesed reformidest räägivad, arvab ettevõtja Jüri Mõis uuest poliitilisest liikumisest.

Kas Eestis on uue erakonna jaoks ruumi, kus ka ettevõtjad kaasatud, vastas Mõis, et nii ja naa.

Sellegipoolest jätkub tal kiidusõnu uue erakonna ühe võtmefiguuri, IT-ettevõtte Nortal juhi Priit Alamäe kohta: “Alamäe on väljapaistev inimene ja veel uue põlvkonna inimene! Tundub vahel, et need vana kooli mehed tahaksid reformidest rääkida, aga uue põlvkonna inimeste puhul sellistest reformidest praegu räägitud ei ole.”

Tänane Postimees kirjutas, et kümme kuud enne riigikogu valimisi avaldas viis inimest uue poliitilise liikumise manifesti, nad koonduvad nime alla "Eesti 200" ega välista ka valimistel osalemist, milleks tuleb erakond luua.