Harju KEK rajab Keilasse uue tootmishoone

Tööstuskinnisvara arendaja Harju KEK rajab Keila Tööstusparki 2,5 miljoni euroga uue tootmishoone, mida hakkab kasutama moodulmajade tootja Norbygg Modul.

Harju KEK alustas uue hoone ehitustöödega aprilli lõpus ja valmima peaks 3500ruutmeetrine hoone tuleva aasta alguseks. “Kui hästi läheb, on tegemist hoone esimese etapiga. Kahe-kolme aasta perspektiivis võib see kaasa tuua teise etapi, mis on veidi esimesest väiksem,” ütles Harju KEKi tegevjuht Janek Lehtmets Äripäeva vahel ilmunud väljaandele Tööstus.

Uue tootmishoone investeeringute maht on 2,5 miljonit eurot ja hoonet hakkab kasutama moodulmajade tootja Norbygg Modul OÜ.

Harju KEK arendab praegu aktiivselt kahte tööstusparki – Keila Tööstusparki ja Valdmäe Tööstusparki Laagris. Lisaks on ettevõttel arendamist ootamas ka kolmas suur projekt - 21 hektari suurune maa-ala Keila linna külje all.

