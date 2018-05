Kaks eestlast disainivad Saksamaal autosid

Marta Kisand Sündinud 24.08.1984

2008 Eesti Kunstiakadeemia, tekstiilidisaini BA

2011 Rootsi Tekstiilikooli – Boråse ülikooli, tekstiilidisaini magister (MFA)

2017 Hispaania Alicante ülikooli, värvitehnoloogia magister (MSc)

Töötanud 2010–2011 tekstiilidisainerina Volvo Technology ABs Göteborgis Rootsis.

Alates 2013 värvi ja tekstiili disainer Technicon Design GmbHs Münchenis, Saksamaal.

Koop siirdus pärast teist kursust EKAs Itaaliasse aastaks disainiülikooli Istituto d’Arte Applicata e Design tootedisaini õppima ning pärast seda aastaks Pariisi disainikooli Strate College Design autodisaini õppima. Sealt edasi jõudis Koop praktikale Volkswagenisse Hispaania linnas Sitges ning sealt juba Saksamaale praktikale Hyundaisse. “Siis lõpetasin ka EKA, kuid jäin Saksamaale. Minu elu päris esimene töökoht oligi Hyundais, jäin sinna pärast aastast praktikat tööle,” märkis Koop.

Tulevikuteemad Volvos

Kisand seikles enne Saksamaale jõudmist Rootsis ja Jaapanis. Ta tegi Rootsis Boråse ülikooli lõputöö Volvo veoautodivisjoni disainikeskuses, kus autotootjat huvitas, kui kaugele on targad tekstiilid arenenud ning mida oleks võimalik ka tootmises rakendada.

“Arukate tekstiilide tehnoloogiaid on hästi palju, neid on kasutatud ülikoolides ja tehtud hästi palju kunstiprojekte, kuid masstootmises me näeme endiselt väga vähe selliseid tooteid. Võib-olla on mõned vööd ja särgid, mis suudavad mõõta südametukseid või temperatuuri, põhiliselt meditsiini ja spordivaldkonnas. Aga laiatarbekaupu on vähe,” tõdes Kisand.

Seda põhjusel, et arukaid tekstiile ei saa veel toota masstootmises, vaid tuleb teha käsitsi – näiteks leedvalgusteid lisada. Kisand tegi Volvole mõned kontseptsioonid – tema eesmärk oli välja uurida, millised on veoautode probleemid, mida võiks lahendada uudsete tekstiilidega. Näiteks veoautode kabiin on küllaltki väike ja see on pime ning seetõttu ostavad veoautojuhid endale lampe, et õhtuti raamatut lugeda või lihtsalt aega veeta.

“Minu mõte oli see, et miks väiksesse ruumi osta eraldi lamp, kui selle võiks integreerida olemasolevasse tootesse. Veoautodes on küllaltki suured kardinad ning tegingi Volvole tootenäidise, kus kangasse on sisse kootud elektroluminestsents traadid, mis panevad kanga helendama. Kardinakangas on omakorda volditud struktuuriga, mis vastavalt sellele, kui palju seda kangast laiali tõmmata, valgustab ruumi erinevalt. See tekitab autos ambient- ehk meeleoluvalguse. Sedasi saab pimedas paremini aega veeta, valgust on rohkem ning ka ruum mõjub suuremana,” selgitas disainer.

Värvi muutev kangas

Ühe Volvole tehtud kontseptsiooni hulka kuulus kangas, mis muudab värvi vastavalt sellele, kui väsinud või haige on juht. Volvol oli juba toona tehnoloogia olemas, mis lubab autojuhi silmi lugeda ehk sensorid, mis suudavad tuvastada, kui autojuht hakkab magama või haigeks jääma. Seda on silmade liikumise järgi võimalik ära tunda. Aga Volvol ei olnud väljundit, kuidas seda juhile kommunikeerida.

“Mina lõin sellise tekstiili, mis on trükitud termokroomsete värvidega, mis reageerivad elektrilisele impulsile ning mis on sensoriga ühendatud. Kui autojuht hakkab väsima, muudab kangas värvi. Minu kontseptsioon oli see, et värv muutub tumehallist punaseks ja eredam värv annab juhile märku, et on aeg teha paus või tukastada,” selgitas Kisand.

Ta tegi mõnest ideest ka prototüübid, kuid tootmises saadi kohe aru, et neid materjale on tööstuslikult raske kasutada, kuna seda tehnoloogiat pole veel võimalik tootmisprotsessi suunata.

“Kõik autotootjad uurivad, kuidas arukaid tekstiile kasutada, kuid praegu on seda turul vähe, sest need materjalid on küllaltki kallid ja tootmine on keeruline,” tõdes disainer.

Töökas Jaapan

Kisand on olnud praktikal ka Jaapanis Toyotas ning see kogemus oli hoopis teistsugune kui igasugune Euroopas töötamine. “See on tõsi, et jaapanlased töötavad intensiivselt ja teevad ületunde. Ma pole kunagi teinud nii palju tööd, kui seal kahe kuu jooksul teha jõudsin.”

Toyota puhul on hästi omapärane see, et tegelikult alustas ettevõte kunagi ammu tekstiiliettevõttena, lisas Kisand. Mõned generatsioonid hiljem hakati tegema jalgrattaid ning siis autosid. Kuna nad alustasid tekstiilist, siis see on nende jaoks praeguseni oluline ning Toyota peaks olema ainus autotootja maailmas, kel on oma tekstiilitootmine. “Toyotas oligi see imeline, et kui ma mingi tekstiili välja töötasin, siis ma sain kohe sõita tootmisesse ning masina kõrval seistes näha, kuidas see tekstiil valmib,” meenutas Kisand.