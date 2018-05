Olympicu ülevõtja sai pea kõik vajaliku

Ainult tellijale

Valdav enamik Olympicu aktsionäre otsustas Novalpina grupi ülevõtupakkumise vastu võtta, ent sundülevõtmiseks pole aktsiaid siiski piisavalt. Ilmselt viiakse kasiinokontsern reedel ikkagi börsilt minema.

Pakkumise tähtaeg kukkus eelmisel kolmapäeval ning nüüdseks on tulemus teada – kokku otsustasid pakkumisele aktsepti andnud aktsionärid müüa ülevõtjale 117,9 miljonit Olympicu aktsiat ehk 77,66% kõikidest Olympicu aktsiatest. Selle sees on ka Karu ja Korpusovi osalus, nii et väiksematelt investoritelt saadi ülevõtupakkumisega pisut vähem kui 14%.

Ülevõtupakkumise kõrval ostis Odyssey Europe aga aktsiaid kokku ka turult. Alates 19. märtsist ehk päevast, mil ostuplaanidest esmakordselt teada anti, on firma kokku ostnud umbes 16,5 miljonit Olympicu väärtpaberit ehk kokku ligikaudu 10,88% kõikidest aktsiatest.

See tähendab, et pärast 10. maid, mis on ülevõtmispakkumise eeldatav väärtuspäev, kuulub Odysseyle Olympicus umbes 89% suurune osalus. See on väga napilt alla piiri, millest alates saab firma nii-öelda sundkorras õiglase hüvitise eest aktsiad ära osta: selliseks ülevõtmiseks peab ühel omanikul olema vähemalt 90% aktsiatest.

„Müts silmini“

Kui Odyssey ja Olympic märtsi keskel omanikuvahetuse plaanidest teada andsid, olid väikeinvestorid suhteliselt skeptilised ning nii mõnedki olid üpris sõjakas meeleolus. Näiteks ütles firma väikeaktsionär Rene Ilves, et 1,9 euro suurune ülevõtuhind aktsia kohta on selgelt liiga väike, kuna aktsia on pikas perspektiivis rohkem väärt. „Väikeaktsionäridel tõmmati müts silmini,“ märkis Ilves toona.