Korstnapühkijate koda: me ei jäta makse maksmata

Küsitavad numbrid

Heinroosi sõnul on küsitav ka Pepe Susseni väide, et Eestis on umbes tuhat korstnapühkijat ja pottseppa, kellest umbes 700 ei maksa sentigi maksu. Nimelt on Heinroosi sõnul Eestis on väljastatud 384 korstnapühkija kutsetunnistust, mida omab umbes 300 isikut, ja 413 pottsepa kutsetunnistust, kus samuti osal pottseppadel on kaks kehtivat tunnistust. Seega on tema sõnul jutt pea tuhandest korstnapühkijast ja pottsepast liigagi ülepaisutatud.

Heinroos lisas, et korstnapühkijate kojal on 105 liiget, mis moodustab korstnapühkijate koguarvust 27%, see on nende suurim katusorganisatsioon Eestis. Seevastu ei ole tema sõnul kuidagi väljauuritav Susseni juhitava MTÜ Korstnapühkimis- ja Pottsepatööde Ettevõtjate Liidu liikmeskond ja nende maksukäitumine.