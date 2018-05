Sõnajalad läksid Tootsi alajaama pärast kohtusse

Eesti Energia

Eesti Energia ei oma Tootsi tuulepargi alajaama alust maad. Elering on avaliku teenuse pakkuja ning kõigil huvitatud isikutel on võimalik sõlmida Eleringiga liitumisleping ning ühendada oma tuulepark antud alajaama, kui see vajalik peaks olema.

Eesti Elekter on oma varasemates dokumentides avaldanud soovi - juhul kui nemad peaks Tootsi tuulepargi rajama - liita tuulepark hoopis Sindi alajaamas, mis asub ca 25 km kaugusel Tootsi tuulepargist.

Eesti Elektri poolt vaidlustatud alajaama asukoht, kuhu on võimalik kõikidel huvilistel liituda, on paigutatud selliselt, et see asuks võimalikult tuulepargi keskel ning on juba seetõttu sobiv kõikidele potentsiaalselt Tootsi tuuleparki rajada soovivatele isikutele.

Seega ei sea Eesti Energia ja Eleringi vahel sõlmitud liitumisleping Eesti Energiale eelispositsiooni teiste arendajate ees. Ka teistel on võimalik sõlmida Eleringiga liitumisleping, et rajatavasse alajaama Tootsi tuulepark liita.