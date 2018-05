Helmes kaasab 70 töötajat omanikeringi

Eesti tarkvarafirma Helmes käivitas optsiooniprogrammi, millega tekib 70 töötajal võimalus saada ettevõtte uuteks aktsionärideks.

Helmese partneri ja finantsjuhi Andres Kaljo sõnul on töötajad tarkvaraettevõtte kõige olulisem vara ning töötajatele aktsiaoptsioonide võimaldamine on täiendav viis inimeste ja ettevõtte koostöö võimendamiseks ja pikaajaliste töötulemuste õiglaseks jagamiseks, vahendas pressiteade.

“Helmese optsiooniprogrammi raames jaotatakse töötajate vahel soodustingimustel 12 protsenti ettevõtte aktsiatest. Need inimesed saavad õigustatult öelda ja tunda, et Helmes on ka nende oma,” lisas Kaljo.

“Selles etapis said optsiooniprogrammiga liituda 70 kõige kogenumat ja Helmesele enim väärtust loonud kauaaegset töötajat. Osalejate ring laieneb ajaga,” rääkis Kaljo. Optsioonisüsteem jagab täiendavalt ettevõtte pikaajalisest väärtuse kasvust tekkivat kasumit.

Helmese 2017. aasta käive oli 26,1 ning kasum 3,3 miljonit eurot. Helmeses töötab eri riikides kokku üle 300 inimese. Helmese suuremad kliendid on tuntud rahvusvahelised organisatsioonid ja ettevõtted nagu OECD, Kühne+Nagel, DNB, SEB, Telia Company, Solera Inc.