Nordeconis vähendas osalust Tallinna börsi suurinvestor

Nordeconis vähendas ligi 200 000 euro võrra osalust KJK Fund. Fondijuht Lauri Kustaa Äimä omab siinsel börsil ligi 100 miljoni euro eest aktsiaid.

Kontserni rahalises mõistes suurim positsioon – 50 miljonit eurot – on paigutatud Tallinkisse. Sellele järgneb Tallinna Kaubamaja, kuhu on pargitud ligi 28 miljonit eurot.

Kui palju varasid KJK ja Äimä Euroopas omavad, pole võimalik teada saada, kuid mõõtkavast annavad aimu Tallinna börsile tehtud investeeringud, mida oli mullu septembri seisuga ligikaudu 100 miljoni euro jagu. Ja need on üksnes börsifirmad. KJK-l, on kaks peamist fondi Ida-Euroopas, nii-öelda Baltikumi ja Balkani suunal.

Endine Hansapanga töötaja ja praegune investor Lauri Lind peab ettevõtet Skandinaavia mastaabis arvestatavaks tegijaks. „Nii Baltikumis kui ka Balkanil võivad nad olla kui mitte top viie, siis vähemalt top kümne hulgas, Kesk- ja Ida-Euroopas aga esikümnes-kahekümnes kindlasti,“ hindas Lind. Tema sõnul on KJK strateegia selline, et kui ostetakse, siis juba suurem osalus ettevõttes – viis kuni kümme protsenti.

