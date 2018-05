Sõnajalad said jälle trahvi

Tartu halduskohusmääras täna Aidu Tuulepark OÜ-le (AT) teist korda trahvi esialgse õiguskaitse määruse rikkumise eest, teatas kohus.

Määrusega keelati AT-l tuulikute ehitamine, kuni on lahenenud vaidlus tuulepargi ehituslubade õiguspärasuse üle. Aidu tuulepargi trahvimist nõudis kaitseministeerium. Vaidlus käis peamiselt selle üle, kas killustikust aluspatjade rajamine tuuliku asukohta kujutab endast ehitamist või see on ehitusmaterjali ladustamine.

Aidu Tuuleparki arendavad Ida-Virumaal vennad Oleg ja Andres Sõnajalg.

Täna lahendas kohus juba kolmanda taotluse trahvida ATd lubamatu ehitamise eest. Esimesel korral heideti AT-le ette killustiku ladustamist väikeste, autokoorma suuruste töötlemata kuhjadena - selles kohus esialgse õiguskaitse määruse rikkumist ei leidnud.

Teisel korral käsitles kohus massiivse killustikupadja rajamist varem tühjale kohale. AT nimetas oma tegevust killustiku ladustamiseks. Kohus leidis, et see tegevus kujutab endast tuuliku ehitamist, kuna sarnaseid killustikupatju rajas AT enne esialgse õiguskaitse kohaldamist tuulikute ehitamise eesmärgil. Sel põhjusel määras kohus möödunud aasta oktoobris AT-le 1000eurose trahvi. Halduskohtu seisukoht jäi kehtima kõigis kolmes kohtuastmes.

Kuna kolmandas taotluses AT-le ette heidetud tegevus oli sama mis teises, määras kohus sarnaselt eelmise taotluse lahendamisele trahvi ka nüüd. Halduskohus pidas põhjendatuks 10 000eurost trahvi, kuna AT rikkus ehitamise keeldu teadlikult ja korduvalt.

Kaitseministeerium taotles nii teisel kui kolmandal korral trahvi maksimaalses võimalikus ulatuses ehk 32 000 eurot.

Tänase määruse saab Tartu ringkonnakohtus vaidlustada 15 päeva jooksul.