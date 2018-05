Herkel: Siim Kallas sai ka tuupi

Taas Vabaerakonna esimeheks saanud Andres Herkel on laupäevast saati kriitikalaviini all oma sõnade pärast, et Vabaerakond tahaks kinnisvaramaksu kehtestada. Ka Siim Kallas sai tuupi, kui sama ideega välja tuli, ütles seepeale Herkel.

Herkel rääkis täna Äripäeva hommikuprogrammis lähemalt, millised on Vabaerakonna plaanid, et peatada oma vabalanguses reitingud. Tema sõnul on erakonna viinud kehva seisu peamiselt kolm asjaolu.

„Jah, me tulime omal ajal areenile erakondade rahastamise kriitikaga ja see kehtib ka täna, kuid olen alati rõhutanud, et me pole protestierakond, vaid tahame olla erakond, mis sobib ka terve mõistusega kodanikule,“ rääkis ta.

Protestierakonnaks olemise küsimus oli põhimõtteliselt ka üks asi, mis ajas Artur Talviku Vabaerakonnast lahkuma. „Artur püstitas olemusliku küsimuse: kas Eesti vajab kriitilist kodanikuliikumist või erakonda?“ selgitas Herkel. Ta lisas, et tema arvates on millegi saavutamiseks vajalik siiski erakonna struktuur.

„Meil hakkas just valimiseelne debatt põnevaks minema ja siis Talvik loobus…“ kahetses Herkel.

Tehte kaks poolt

Herkel on öelnud, et Vabaerakond soovib vähendada tööjõumakse ja kehtestada kinnismaksu. „Eesti maksustruktuur on paigast ära – varamaksud on madalamad kui mujal Euroopas ja tööjõumaksud arengut pärssivad,“ ütles ta.

Selleks, et tööjõumakse vähendada, on vaja alternatiivi, milleks Herkel kinnisvaramaksu pakubki. „Ei ole võimalik langetada ühte maksu mitte midagi tegemata,“ ütles ta. „Püüame olla korrektsed matemaatikud ja teha ära tehte mõlemad pooled,“ jätkas ta ja lisas, et vaadates vaid tehte ühte poolt petaksid nad oma valijaid.

Kinnisvaramaksu debati tõstatas aasta alguses Viimsi vallavanem, Reformierakonna auesimees Siim Kallas. „Ka tema sai selle eest tuupi,“ ütles Herkel.

Kuula intervjuud Herkeliga tänasest Äripäeva hommikuprogrammist alates minutist 26:30.