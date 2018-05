Nõrgenev Rootsi kroon hoiab Eestit pinges

Ainult tellijale

Kuidas mõjutab nõrgenev Rootsi kroon meie eksportivaid ettevõtteid ja kas praeguses olukorras on ka võitjaid?

Väikefirmad löögi all

„Krooni niivõrd kiire nõrgenemise mõju on äärmiselt negatiivne, kuna mõjutab otseselt ettevõtete kasumlikkust,“ rääkis Kivil. Ta lisas, et Rootsi on Eesti puitmajasektori jaoks üks olulisim ning viimastel aastatel ka kõige kiiremini kasvanud turg. „Kui majatootja jaoks on eurodes tehtav kulubaas reeglina prognoositav ning stabiilne, tähendab välisvaluuta järsk nõrgenemine ekspordi puhul lõppkliendi jaoks otseselt toote kallinemist,“ selgitas Kivil.

Eesti tehasest väljuva maja hind ei ole küll muutunud, kuid Rootsi kliendile on see valuutakursi muutuse tõttu võrreldes aastatagusega 7 protsendi võrra kallim. „See toob kaasa oluliselt keerulisemad hinnaläbirääkimised ning surve majatootjatele kasumimarginaalide vähendamiseks,“ rääkis Eesti Puitmajaklastri projektijuht Lauri Kivil.

Puitmajatootjad kinnitavad, et krooni nõrgenemine mõjutab nende kasumlikkust ja muudab hinnaläbirääkimised keeruliseks.

Timbeco Woodhouse OÜ müügidirektor Tõnis Vaiksaar rääkis, et praegune Rootsi krooni olukord on pingeline tõenäoliselt kõigile Eesti ja Rootsi väikestele ja keskmistele ettevõtetele, kes pole ennast taoliste kõikumiste vastu kaitsnud. Ta täpsustas, et ettevõte saab end valuutakursi kõikumise eest kaitsta, kui kurss fikseeritakse teatud ajal projekti mahus.

„Keeruliseks teeb olukorra see, et ettevõtja jaoks on mitu turutingimust korraga negatiivses suunas liikunud – materjalide sisendhindade kallinemine, palgasurve ning sihtturgude valuuta nõrgenemine euro vastu,“ tõdes Vaiksaar.

Ta rääkis, et suur osa Timbeco toodetest läheb eksporditurgudele, mistõttu mõjutab valuutakursi muutus müügimahtusid ning kasumlikkust. Rootsi turg on Timbeco jaoks küll oluline, kuid õnneks mitte ainuke, tõdes Vaiksaar.

Üldiselt on Vaiksaare sõnul Eesti hinnaeelis võrreldes Rootsi kohalike ettevõtetega vähenemas, valuutakursi kõikumised lihtsalt kiirendavad seda oluliselt. „Meie ülesanne on sellest õiged järeldused teha ja konkurentsis püsimiseks oma ettevõtmisi kohandada,“ lisas ta.