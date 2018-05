Kolm parimat juhti: kes loeb sabatähti? Andres Haabu Kristel Härma 18. mai 2018, 06:00 https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180518/NEWS/180519673/AR/0/AR-180519673.jpg

Täna keskpäeval selgub, kes on Eesti parim juht. Kui üks nominent peab oma elutööks ettevõttega koos kasvamist ja teine leiab, et on elutöö nimetamiseks liiga noor, siis kolmas tunnistab, et loeb sabatähti. Sabatähti? Mis see tähendab, saad teada videost.