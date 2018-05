Hommikuprogrammis: tasulised sõiduteed päästavad Tallinna ummikutest

20. mai 2018, 15:00

Kahetasandilised tasulised teed Tallinna piirkondade vahel aitaksid vältida liiklusummikuid. Kui realistlik sellise idee teostamine oleks ja millised on lähiaja suuremad tee-ehitustööd pealinnas, räägib esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Lisaks kuuleb kell 7 algavas hommikuprogrammis värskeid muljedi reedel lõppenud Pärnu juhtimiskonverentsilt. Uurime Tallinna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäelt, kui realistlik on Ryanairi juhi Michael O’Leary plaan lennutada Eestisse 2 miljonit turisti aastas. Samuti räägime, milline inimene on Eesti parimaks juhiks valitud Kai Realo ajakirjaniku silmade läbi. Teeme ka kokkuvõtte kaupleja Alexi esimestest tehingutest ja ülevaate algava nädala olulisematest börsiuudistest. Stuudios on Aivar Hundimägi ja Kadri Põlendik.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Ken Rohelaan, Liina Laks ja Kristjan Pruul.

13.00-14.00 "Ekspordivedurid". Saates on külas Vahur Roosaar firmast Wendre, ülemaailmse haardega ettevõttest, mis on aastate jooksul kasvanud üheks Euroopa suuremaks kodutekstiilide tootjaks. Kuidas sellise eduni on jõutud, milles on eestlased tugevad ja milles on arenguruumi, sellest kõigest juttu tulebki. Küsib Eero Tohver firmast Uptime.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordsed jutud on salvestatud Kinnisvaraarenduse konverentsil. Esimesena kõneleb SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhatuse liige Teet Kuusmik sellest, millised ettevõtted laienevad Ida-Virumaale, kuidas neid leitakse ja kui suures mahus on plaan lähima viie aasta jooksul arendust suurendada. Saate teises pooles vaatab arhitekt Ülar Mark uusarenduste protsessile ja kvaliteedile. Kuidas paistab koostöö arendajatega arhitekti pilgu läbi?