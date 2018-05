Estravel sihib väiksemat konkurenti

Ainult tellijale

Reisituru suurtegija Estravel tahab osta Jüri Rebaselt ära Mainor Meelise reisibüroo, mis on eelkõige tuntud pakettreiside vahendajana.

Mainor Meelisest mitukümmend korda suurem Estravel selgitab konkurentsiametile esitatud teates ostuhuvi sellega, et kui kasutada ühiseid laiendatud hakelepinguid lennufirmade, hotellide ja pakettreisikorraldajatega, siis mida suuremad on ostumahud, seda soodsamad on ka tingimused, sealhulgas sisseostuhinnad.

Mainor Meelis on tegutsenud juba 26 aastat ning mullu jäi firma käive pisut alla 2,6 miljoni euro. Kui varasematel aastatel müügitulu kasvas, siis mullu langes see 2,5 protsenti ning oli firma jaoks kümnendi kõige kehvem tulemus. Puhaskasumi mõttes oli aasta siiski korralik – kui 2016. aastal jäädi 18 100 euroga plussi, siis mullu ulatus kasum 39 000 euro juurde.

„See omakorda võimaldab koondujatel pakkuda Eesti tarbijaile soodsamaid hindu samadele reisiteenustele või kvaliteetsemat reisiteenust sama müügihinna juures,“ märkis Estravel konkurentsiametile. Kummagi ettevõtete äritegevus koondumisega seoses ei muutu ning koondamisi ühinemisega ei kaasne.

Kuna nii Estravel kui ka Mainor Meelis on reisibürood, on nende äris hulk kattuvusi. Näiteks müüvad mõlemad rahvusvahelisi lennupileteid, ühine turuosa jääb siiski alla 10%. Mõlemad firmad vaherndavad ka välismaist hotellimajutust – siin on kahe peale kokku turuosa alla 5%. Lisaks müüvad nii Estravel kui ka Mainor Meelis välismaale suunduvaid pakttreise. Siin on ühine turuosa ligi 11%. Kuna ühelgi kaubaturul ei ületa ühine turuosa 15%, ei ole Estraveli kinnitusel konkurentsiohtu karta.

Estraveli käive Eestis oli mullu kokku 61,6 miljonit eurot, suurima osa müügitulust andis lennupiletite müük, millest firma teenis 27,4 miljonit. Olulisel kohal olid ka pakettreisid, millest teeniti 9,1 miljonit eurot, ning välismaised hotellid, mis tõid Estravelile 8,3 miljonit eurot tulu.

Mainor Meelise 2,45 miljoni euro suurusest müügist Eesti elanikele andis suurima osa ehk 990 000 eurot pakettreiside müük. Teisele kohale jäi rahvusvaheliste lennupiletite müük, millest teeniti 860 000 eurot, veidi väiksema osatähtsusega oli välismaiste hotellide vahendamine, mis andis Mainor Meelisele 380 000 eurot tulu.